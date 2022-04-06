Россия перед наступлением хочет уничтожить города полностью – Гайдай об увеличении обстрелов
На Луганщине увеличивается количество обстрелов. Людей, которые еще не выехали, призывают эвакуироваться.
Об этом в эфире 24 канала сказал глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай. Он рассказал, что россияне с каждым днем больше атакуют.
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"Мы видим четко, что перед тем, как враг пойдет в наступление и совершит прорыв, он будет просто уничтожать города полностью", – отметил Гайдай.
Последние обстрелы
Глава ОВА рассказал, что оккупанты обстреляли утром 6 марта Рубежное. Там разрушены дома, нашли погибшую женщину. Еще 6 человек, скрывавшихся в подвале, достали из-под завалов. Они будут жить. Гайдай отметил, что пока неизвестна судьба восьми человек.
Больше часа назад обстреляли центр Лисичанска, но пока нет информации о пострадавших там. Думаю, что обстрелов каждый день будет больше, пока они не пойдут в наступление,
– рассказал глава ОВА.
Он подчеркнул, что у России нет планов погасить огневую позицию. Оккупанты пытаются разрушать дома под корень.
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