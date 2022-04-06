Про це в ефірі 24 каналу сказав очільник Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай. Він розповів, що росіяни з кожним днем атакують більше.

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"Ми бачимо чітко, що перед тим, як ворог піде в наступ і зробить прорив, він просто знищуватиме міста повністю", – зазначив Гайдай.

Останні обстріли

Очільник ОВА розповів, що окупанти обстріляли вранці 6 березня Рубіжне. Там зруйновані будинки, знайшли загиблу жінку. Ще 6 людей, які ховалися у підвалі, дістали з-під завалів. Вони житимуть. Гайдай зазначив, що наразі невідома доля восьми людей.

Понад годину тому обстріляли центр Лисичанська, але поки немає інформації про постраждалих там. Думаю, що обстрілів щодня буде більше, поки вони не підуть в наступ,

– розповів голова ОВА.

Він наголосив, що Росія не має планів погасити вогневу позицію. Окупанти намагаються руйнувати будинки вщент.

Гайдай про тактику росіян: дивіться відео