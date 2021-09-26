Россия перед выборами в Бундестаг отправила в Берлин специалиста по дезинформации, – СМИ
26 сентября 2021 , 17:21Читати новину українською
Источник:Welt
На фоне выборов в немецкий Бундестаг Россия отправила в посольство в Берлине "эксперта по реализации интересов РФ за рубежом и дезинформации".
Об этом сообщает газета Welt со ссылкой на результаты собственного расследования.
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Посольство России в Берлине в ответ на запрос журналистов заявил, что сотрудник спецслужбы аккредитован согласно правилам.
На вопрос о его деятельности там сказали про "псевдоинформацию" СМИ и обвинили их в использовании "дикой смеси из спекуляций и фантазий".
Вмешательство России в выборы в Германии: что известно
- ЕС 24 сентября обвинил Россию во вмешательстве в парламентские выборы Германии. Хакеры накануне похитили данные политиков и журналистов.
- Еще в начале сентября Берлин обратился к Москве с требованием немедленно прекратить кибератаки на немецких чиновников.
- Такие действия правительство Германии рассматривает как угрозу нацбезопасности и процесса демократического волеизъявления на выборах 26 сентября.