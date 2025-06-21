У Путина цинично отреагировали на передачу Украине тел российских солдат

Накануне во время репатриационных мероприятий Россия передала Украине вместе с телами погибших защитников тела своих же солдат. Киев уже обнародовал доказательства этого. У Путина цинично отреагировали.

Так, помощник диктатора, глава российской делегации на переговорах с Украиной Владимир Мединский сделал циничное заявление. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на росСМИ.

Обратите внимание Ненужный "родине": известна личность оккупанта, которого передали вместе с телами украинских воинов

Мединский о передаче Украине тел российских солдат

Помощник Путина прокомментировал заявление главы МВД Игоря Клименко, который 19 июня сообщил, что во время репатриации тел погибших украинских защитников россияне передали Украине тела своих же солдат и офицеров.

Мединский провел так называемую "историческую параллель", а также приплел выдумки советской пропаганды.

Помощник кремлевского диктатора заявил, что в 1940 году "пропагандисты Йозефа Геббельса" якобы подбросили документы и свежие газеты к телам польских офицеров, чтобы обвинить в их расстреле НКВД. По версии Мединского, нацистские спецслужбы "инсценировали" преступление, чтобы дискредитировать СССР.

Глава российской делегации на переговорах цинично провел аналогию с современной ситуацией, абсурдно обвинив Украину в якобы "раскрутке истории" о том, что среди переданных 6000 тел в рамках обмена много российских солдат.

Мединский абсурдно заявил, что Киев якобы делает это, чтобы таким образом "раскачивать" общественное мнение Украины и "порождать" представления о пропорции потерь".

Важно! Украина имеет установленные имена ненужных "родине" российских солдат и офицеров, которых оккупанты смешали с телами наших защитников во время репатриации. Среди них – одетый в форму образца вооруженных сил России военнослужащий Александр Бугаев. При нем нашли паспорт, военный билет и еще ряд важных документов.



Заметим, ранее Владимир Зеленский также заявлял, что агрессор во время репатриации передает также тела своих же убитых бойцов.