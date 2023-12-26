Ненужный "родине": известна личность оккупанта, которого передали вместе с телами украинских воинов

Россия во время обмена телами погибших передала в Украину своего военнослужащего. МВД установило имя этого оккупанта.

Глава МВД Игорь Клименко, отметил, что Россия цинично превращает репатриацию тел погибших в инструмент манипуляции и давления, намеренно усложняя нам идентификацию и порождая хаос, передает 24 Канал.

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Родственники оккупанта ищут его уже несколько месяцев

Украина имеет факты, что Россия смешивает тела российских военных с телами украинцев.

"У нас есть установленные имена этих ненужных "родине" солдат и офицеров", – написал Клименко.

Одним из трупов оказался Бугаев Александр Викторович, 1974 года рождения, военнослужащий 1-го батальона 39-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады России (в/ч 35390).

Родственники искали его с конца марта. Он исчез в районе Новомихайловки в Донецкой области.

Его тело, которое передали в Украину, было одето в российскую военную форму. При нем был паспорт гражданина России, военный билет, талон аттестата военнослужащего №1252, выписки из приказа командира в/ч №52 от 26.12.2023 и жетон с надписью "ВС РОССИИ МТ-146004".

Установлена личность оккупанта, тело которого передали Украине / Фото Нацполиции

Это очередное доказательство того, как Россия пренебрежительно относится к своим людям, подбрасывая их тела к телам украинских военных. Это свидетельство того, насколько мелочной для России является человеческая жизнь. Или же это просто способ избежать выплат семьям,

– заметил Клименко.

Он добавил, что платить таки придется, ведь Украина вернет это тело, как и другие.

"Мир видит разницу: пока Украина возвращает каждого своего воина – с именем и честью, Россия скрывает своих, использует их как материал, а потом забывает. Стратегия врага – не только убивать, но и врать о смерти", – подытожил глава МВД.