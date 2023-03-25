Приглашение к торгу, – Свитан о заявлении Путина о поставках ядерного оружия в Беларусь

Владимир Путин планирует разместить на территории Беларуси ядерное оружие. Вероятно, разрешение на это Александр Лукашенко выпросил после визита Си Цзиньпина в Россию.

Об этом в эфире 24 Канала заявил военный эксперт Роман Свитан. Он подчеркнул, что для Александра Лукашенко это своеобразная "метка неприкосновенности", а непосредственно для Путина – шанс на переговоры, где он будет искать выгодные для себя позиции. Касаются они и войны в Украине.

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"Страна с ядерным оружием неприкосновенна. Пример – Северная Корея, Россия, уже и Иран пытается получить ядерное оружие. Мало кто знает, но и Пакистан – ядерное государство. Это гарантирует ему, что Индия не нападет", – рассказал военный эксперт.

Также он отметил, что потеря Украиной безъядерного статуса повлекла за собой нападение России и начало полномасштабного вторжения.

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Метка неприкосновенности

По мнению Романа Свитана, передача ядерного оружия Беларуси станет для Лукашенко своеобразной "меткой неприкосновенности".

"Он хочет быть вторым северокорейским лидером. Китай правильно распоряжается таким вопросом", – отметил Свитан.

Путин будет торговаться

Для Путина это решение выгодно возможностью торговаться. Касается оно снабжения Украины оружием.

"Он может торговаться, чтобы нам не поставляли оружие, авиацию. То есть своеобразное приглашение к торгу, пока это оружие не поставлено", – пояснил спикер.

Отреагировать должна ООН

Роман Свитан уверен: дальше этот вопрос должен обсуждаться в ООН на заседании Совета Безопасности. Далее, возможно, могут быть переговоры с Путиным.

"Может быть, это такой план у Путина, чтобы с ним начали переговоры. То есть такое доставание "ядерной дубинки" и приглашение к диалогу. А на этом диалоге Путин будет пытаться что-то для себя выторговать: начиная от зерновой сделки, до остановки нашего наступления", – резюмировал военный эксперт.

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