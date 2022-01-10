Россия в Женеве заявила, что не собирается нападать на Украину, но "риск конфронтации есть"
Источник:телеграм ТАСС
Россия во время переговоров с США 10 января в Женеве сообщила, что не собирается нападать на Украину. Соответствующее заявление Сергей Рябков сделал перед российскими СМИ.
Замглавы российского МИД Рябков охарактеризовал переговоры как "тяжелые и профессиональные, без попыток обойти острые углы". Соответствующее заявление представитель страны-агрессора сделал во время пресс-конференции после переговоров в Женеве, которую транслируют росСМИ.
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Заместитель госсекретаря США Венди Шерман заверила, что последствия вторжения России в Украину будут гораздо жестче, чем в 2014 году. В частности, Штаты готовы к экономическим санкциям против ключевых российских институтов.
"Риски не стоит недооценивать"
Рябков цинично заявил, что "риски военной конфронтации не стоит недооценивать". Представитель страны-агрессора не ответил, что будет, если переговоры "провалятся".
Могу сказать, что очень не хотелось бы столкнуться с ситуацией, когда страны НАТО во главе с США совершат такую ошибку. И снова будут действовать в ущерб собственной безопасности и безопасности всего европейского континента,
– заявил Рябков.
"Безопасность Украины – это безопасность мира"
- Министр иностранных дел Канады Мелани Жоли заявила: нельзя исключать вероятность, что ее страна отправит в Украину оружие.
- Сейчас очень важно сотрудничать с украинцами по противостоянию угрозам их безопасности. Министр обороны Канады – Анита Ананд – активно занимается этим вместе с союзниками.
- Жоли подчеркнула: безопасность Украины – это безопасность Европы, а значит, это безопасность мира и Канады.
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