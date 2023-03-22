Старше Путина: в России впервые заметили эшелоны с танками Т-54, изготовленные 80 лет назад

"Вторая армия мира" продолжает бросать на фронт в Украину трухлую и давно уже забытую технику. Так, недавно в России были замечены эшелоны с танками Т-54.

Т-54 – производства конца 1940-х и начала 1950-х годов. Таким образом, эти танки даже старше российского диктатора Владимира Путина.

Обратите внимание Россия бросает на фронт свои худшие танки: эти экземпляры становятся хорошей целью для ВСУ

В России впервые заметили эшелоны с танками Т-54

Журналист и блогер Денис Казанский рассказал, что в России впервые замечены эшелоны с танками Т-54, которые, очевидно, снимают с консервации для перекидывания в Украину. По его словам, это танки производства конца 1940-х и начала 1950-х годов.

Старше Путина. Видимо, скоро Т-34 пойдут. А потом "Клим Ворошилов",

– написал Казанский.



Как выглядят танки Т-54 / фото с твитера Дениса Казанского



Российские танки Т-54 / фото с твитера Дениса Казанского

Появится ли в России новая техника, а не советских времен

Недавно военный эксперт Олег Жданов рассказал, что в последнее время из Кремля очень часто раздаются приказы от российского диктатора Владимира Путина о необходимости хранить технику.

По словам Жданова, все, на что сегодня способны россияне, это сделать ремонт тех танков, которые они снимают с хранения. В частности, говорится о 60-летних танках типа Т-62, Т-72, выпущенных еще при Советском Союзе.

Российские танки становятся целью для ВСУ

Военный эксперт Роман Свитан отмечал, что у России есть проблема. Он пояснил, что при подготовке к наступательным действиям высчитывается необходимое количество боеприпасов и техники. Во время их наступления танки, пушки и самолеты оккупантов уничтожаются.