Об этом в эфире 24 Канала рассказал военный эксперт, полковник ВСУ в запасе, лётчик-инструктор Роман Свитан. По его словам, уже половина оружия России уничтожена, а то, что осталось, не имеет активной брони.

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"Чем больше они исчерпывают запасы, тем эта техника все хуже. Ее почти невозможно собрать, потому что сначала отбираются лучшие экземпляры, худшие остаются на потом. Это "потом" для россиян уже наступило. Они начинают выбирать из складов практически непригодные экземпляры", – заметил он.

Российские танки становятся целью для ВСУ

Свитан отметил, что у России есть проблема. Он обьяснил, что при подготовке к наступательным действиям высчитывается необходимое количество боеприпасов и техники. Во время их наступления танки, пушки и самолеты оккупантов уничтожаются.

"Когда наступательные действия затягиваются, то достают все, начиная от лука, стрел и заканчивая Т-63 (танк – 24 Канал). Поэтому продолжается поставка техники россиянам из старых советских складов", – сказал военный эксперт.

Полковник ВСУ подчеркнул, что россияне не получают новейшую современную технику, а старые образцы гораздо легче уничтожать. Российские танки не имеют активной брони, поэтому это отличная цель для украинских защитников.

Это железная коробка, больше похожая на самоходную артустановку, пушку, ствол, который используется для определенных задач. Она очень хорошо уничтожается. Очень хорошая цель для тех средств поражения, которые сейчас у нас на поле боя,

– добавил Свитан.

Свитан о российских танках: смотрите видео

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