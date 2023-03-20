Про це в ефірі 24 Каналу розповів військовий експерт, полковник ЗСУ в запасі, льотчик-інструктор Роман Світан. За його словами, вже половина зброї Росії знищена, а те, що лишилось, не має активної броні.

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"Чим більше вони вичерпують запаси, тим ця техніка все гірша. Її майже неможливо зібрати, бо спочатку відбираються кращі екземпляри, найгірші залишаються на потім. Це "потім" для росіян вже наступило. Вони починають вибирати зі складів практично непридатні екземпляри", – зауважив він.

Російські танки стають ціллю для ЗСУ

Світан зазначив, що у Росії є проблема. Він пояснив, що при підготовці до наступальних дій вираховують необхідну кількість боєприпасів та техніки. Під час їхнього наступу танки, гармати та літаки окупантів знищуються.

"Коли наступальні дії затягуються, то дістають все, починаючи від лука, стріл і закінчуючи Т-63 (танк – 24 Канал). Тому триває поставка техніки росіянам зі старих радянських складів", – сказав військовий експерт.

Полковник ЗСУ підкреслив, що росіяни не отримують новітню сучасну техніку, а старі зразки набагато легше знищувати. Російські танки не мають активної броні, тому це чудова ціль для українських захисників.

Це залізна коробка, яка більше схожа на самохідну артустановку, гармату, ствол, який використовується для певних завдань. Вона дуже добре знищується. Дуже хороша ціль для тих засобів ураження, які є зараз у нас на полі бою,

– додав Світан.

Світан про російські танки: дивіться відео

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