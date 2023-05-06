Такое мнение в эфире 24 Канала выразил ветеран российско-украинской войны, военный эксперт, майор запаса ВСУ Алексей Гетьман. По его словам, если выжать российские штабы еще хотя бы на 100 километров от фронта, ВСУ будет легче уничтожать захватчиков.

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Нужно отодвинуть штабы России еще дальше от фронта

Гетьман отметил, что российские оккупанты переносят свои центры управления дальше от фронта, потому что боятся прилетов в свою сторону. ВСУ нужны дальнобойные ракеты, чтобы враг был вынужден подвинуться еще на 200 – 300 километров.

Майор запаса ВСУ объяснил, что на расстоянии 100 километров у российского военного руководства еще есть возможность хоть как-то общаться по рациям, приезжать на фронт, понимать, что происходит. На расстоянии 300 километров это невозможно.

Управлять фронтом на расстоянии 300 километров невозможно. Будет паралич войск, которые находятся прямо на поле боя. Поэтому если бы нам удалось отодвинуть их хотя бы на 100 километров, то тогда российских военных было бы проще уничтожать. Они бы просто убегали, потому что остались бы без управления,

– считает он.

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