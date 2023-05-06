Таку думку в ефірі 24 Каналу висловив ветеран російсько-української війни, військовий експерт, майор запасу ЗСУ Олексій Гетьман. За його словами, якщо витиснути російські штаби ще хоча б на 100 кілометрів від фронту, ЗСУ буде легше знищувати загарбників.

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Потрібно відсунути штаби Росії ще далі від фронту

Гетьман зазначив, що російські окупанти переносять свої центри керування далі від фронту, тому що бояться прильотів у свій бік. ЗСУ потрібні далекобійні ракети, щоб ворог був змушений посунутись ще на 200 – 300 кілометрів.

Майор запасу ЗСУ пояснив, що на відстані 100 кілометрів російське військове керівництво ще має можливість хоч якось спілкуватись по раціях, приїжджати на фронт, розуміти, що відбувається. На відстані 300 кілометрів це неможливо.

Керувати фронтом на відстані 300 кілометрів неможливо. Буде параліч військ, які перебувають безпосередньо на полі бою. Тому якби нам вдалось відсунути їх ще хоча б на 100 кілометрів, то тоді російських військових було б простіше знищувати. Вони б просто втікали, бо залишились би без керування,

– вважає він.

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