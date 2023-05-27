"Это решение принял Путин": ядерная идея-фикс Лукашенко обернулась против Беларуси

В марте Россия объявила, что разместит часть ядерного оружия на территории Республики Беларусь. 25 мая страны подписали соглашение, целью которого является ускорение перемещения оружия массового поражения на территорию страны.

Александр Лукашенко в этом смысле совсем забыл об интересах Беларуси, решение о ядерном оружии непосредственно принимает Путин, не считая мнения белорусского диктатора. Об этом 24 Каналу рассказал белорусский оппозиционер Сергей Бульба.

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Оппозиционер уверен, что целью этих ядерных движений является психологическое давление. Однако ни одна из стран Запада обеспокоенности не проявила. По всей вероятности, мир уверен, что применять ядерку никто не будет, а Путин так только нагнетает атмосферу.

Максимум, что можно от него ждать – Путин может потребовать снятия санкций. Мол, снимите санкции – тогда мы не разместим,

– добавил Бульба.

Лукашенко промахнулся

Казалось бы, Лукашенко взрослый человек, но иногда может так увлечься, что убеждает все свое окружение в заоблачной идее. Примером этого было создание Союзного государства России и Белоруссии в 1999 году.

Он решил, что когда подпишет эту договоренность, сможет углеводороды, нефть и газ покупать по тем же ценам, что и Смоленск, например. И он, не заглядывая в этот договор, на взлом головы, улетел и подписал. Затем открыл договор, а там этого пункта нет. Сейчас примерно такая же ситуация,

– добавил оппозиционный деятель.

Однако уже во время подписания соглашения 25 мая между Сергеем Шойгу и Виктором Хрениным, министрами обороны стран, возникли разногласия. Для белорусов стало неожиданностью, что если Россия переместит ядерное оружие, то все обеспечение его будет российским.

Белорусы надеялись, что россияне просто так отдадут им ядерное оружие, но ситуация пошла не по плану, ведь Лукашенко в этом видел возможность бесконечного правления в стране.

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Беларусь избавилась от расположения Китая

В общем, ожидалось, что после февральского визита Лукашенко в Китай, он все же опомнится и будет взвешивать свои решения, перефокусироваться на сотрудничество с Китаем, чтобы увеличить внутренний доход государства. Однако этого не произошло. Белоруссия активно участвует в ядерных угрозах России, против которых жестко выступает сам Китай.

К тому же, за прошлый месяц трафик из Китая, который шел через Россию и Беларусь, снизился на 54%.

Когда Лукашенко и после этого не опомнился, это говорит, что о ядерном оружии решение принимает непосредственно Путин,

– резюмировал Бульба.

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