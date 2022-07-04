Боятся контрнаступления: враг переместил из Крыма в Херсонскую область 17 вагонов с боеприпасами

Российские оккупанты боятся контрнаступления украинских защитников на Юге Украины. Для этого туда свозится дополнительное вооружение.

В Генштабе ВСУ сообщили, что на Южнобужском и Таврическом направлениях основные усилия агрессора сосредотачиваются на попытках возвращения утраченных позиций в районах населенных пунктов Ивановка, Потемкино и Мирное.

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Также оккупанты пытаются не допустить проведения нашими войсками контрнаступательных действий в Херсонской и Николаевской областях. Для этого враг усовершенствует инженерное оборудование позиций в районе Нововоскресенского.

Вагоны с боеприпасами из Крыма

Российские захватчики нуждаются в немалом количестве боеприпасов, чтобы противостоять украинским военным. Именно для этого из временно оккупированного Крыма на железнодорожную станцию "Каланчак" (Мирное, Херсонская область) перемещено 17 вагонов с боеприпасами.

Как пылают вражеские склады с боеприпасами

Стоит отметить, что оккупанты теперь пытаются держать боеприпасы подальше от линии фронта – за пределами вероятного удара с артиллерии и боевой авиации украинскими войсками. При этом каждый раз они вынуждены увеличивать это расстояние, ведь наши защитники используют западное вооружение, которое имеет и большую дальность стрельбы, и наносит удар точнее.

Например, 3 июля только на Юге украинскими военными были нанесены авиационный и ракетный удары по двум вражеским складам боеприпасов в Баштанском и Снигиревском районах Николаевщины. Есть подтверждение ликвидации одного состава, остальные результаты доразведываются.

В ночь на 4 июля в Снежном Донецкой области тоже раздавались взрывы на территории завода "Снежнянскхиммаш". По информации источника в разведке, там много складов, в которых боевики могли прятать тактические ракетные комплексы "Точка". Ведь именно оттуда оккупанты ехали "работать" по Краматорску.

Утром 3 июля прогремели громкие взрывы в районе аэродрома в оккупированном Мелитополе, где базируются россияне. Мэр Иван Федоров рассказал, что ВСУ произвели более 30 выстрелов по вражеской военной базе.

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