Россия переселяет 100 тысяч украинцев в Сибирь и Заполярье, – СМИ

Россияне планируют повторить принудительное переселение украинцев, как это было во времена СССР. Оккупанты перевозят наших людей за тысячи километров от их домов.

Российские оккупанты устраивают не только геноцид украинцев на территориях, которые им удалось временно захватить. Они решили продолжить и преступную практику переселения наших граждан в свои глубинки.

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Принудительное переселение украинцев

Как сообщает The Independent, Путин подписал указ о переселении более 95 тысяч украинцев из Донецкой и Луганской областей. Их хотят отправить в Сибирь, на Дальний Восток, Заполярье и Северный Кавказ.

Также сообщается о том, что мариупольцев заставили подписать документы о том, что город обстреливали ВСУ, а также сказали, что при возвращении домой их будут преследовать.

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