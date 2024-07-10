Байден призвал НАТО увеличить производство вооружения на фоне угрозы со стороны России

Россия уже перешла на "военные рельсы" в оборонном производстве. Поэтому НАТО также должно укрепить свою промышленную базу и увеличить производство вооружения.

Сейчас Кремль наращивает производство оружия, боеприпасов и транспортных средств с помощью Китая, Северной Кореи и Ирана. Об этом президент США заявил на открытии заседания саммита НАТО, передает 24 Канал.

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НАТО должно укрепить оборонный потенциал

Джо Байден призвал укрепить оборонный потенциал и напомнил, что на саммите НАТО два года назад страны-члены Альянса начали план модернизации обороны.

Сегодня мы должны спросить себя, что дальше? Как мы можем продолжать делать щит сильнее? Одним из ответов должно быть укрепление нашей промышленной базы. Сейчас Россия находится на уровне военного времени в том, что касается оборонного производства,

– заявил Байден.

Он добавил, сейчас нельзя позволить Альянсу отставать от России. По его словам, впервые в истории каждая страна НАТО обязуется разрабатывать планы оборонного производства у себя дома.

Это означает, что как Альянс мы станем более инновационными и конкурентоспособными. Мы сможем производить больше критически важного оборонного оборудования быстрее, чем мы должны, чем нам может понадобиться,

– подытожил Байден.

Ранее президент США также заявил, что Украина способна остановить российского диктатора Путина. Он также напомнил, что США и почти два десятка союзников подписали двусторонние соглашения по безопасности с Украиной. Байден заверил, что за ними последуют другие страны.