Россия планирует и в дальнейшем разворачивать станции управления БПЛА в Беларуси и на ВОТ, – Зеленский

Россия имеет в планах в дальнейшем разворачивать станции управления БПЛА дальнего действия. Эти объекты захватчики хотят разместить в Беларуси и на временно оккупированных территориях.

Об этом сообщил Владимир Зеленский.

К теме Надежда только на Европу: Зеленский прокомментировал снятие санкций с России и Беларуси

Что рассказал Зеленский о планах врага со станциями управления БПЛА?

Президент Украины рассказал, что 23 марта заслушал доклад руководителя ГУР Олега Иващенко. Одна из тем разговора касалась планов врага относительно станций управления своими беспилотниками.

Есть четкая информация, что Россия планирует дальнейшее развертывание наземных станций управления беспилотниками дальнего действия как на временно оккупированной территории Украины, так и четырех станций на территории Беларуси,

– отметил Зеленский.