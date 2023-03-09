Возможны жертвы: Россия планирует провокацию на границе Украины и Беларуси с Соловьевым

В ГУР заявили, что российские оккупанты в ближайшее время планируют масштабную провокацию на границе Украины и Беларуси. Ее освещение было поручено кремлевской марионетке Владимиру Соловьеву.

Он уже скоро прибудет в Беларусь. Фарс для пропагандистов собираются разыграть уже 11 марта. В этот день запланирована организация телерадиомоста. Кроме того, для российских пропагандистских СМИ запланирована прямая трансляция с места "инцидента".

Обратите внимание ТикТок воин: российский рэпер "Птаха" инсценировал свою смерть на войне в Украине

Для этого на территорию Беларуси прибывает несколько групп россиян. Вероятно, планы окупантов предполагают угрозу разрушения объектов инфраструктуры и возможные жертвы среди мирного населения,

– говорится в сообщении ГУР МО.

Российские оккупанты хотят создать враждебное общественное мнение об Украине со стороны белорусских граждан. Кроме того, захватчики хотят, чтобы вооруженные силы Беларуси участвовали в войне на стороне России.

В ГУР МО напомнили, что Украина не проводит на территории Беларуси никаких боевых операций.

Соловьев приперся на Донбасс

Российский пропагандист приперся в Донецкую область и вблизи Угледара попал под удар ВСУ. Соловьев собирался записать очередной лживый материал и ободрить будущих "пакетизированных".

В то же время после обстрела Соловьев был испуган и не смог собраться в кучу.