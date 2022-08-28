россия увеличивает мобилизационные резервы: сколько людей агрессор планирует призвать на войну

российский диктатор владимир путин отдал приказ об увеличении количества штатных военных. После этого россия решила увеличить мобилизационные резервы.

у россии проблемы в комплектовании вооруженных сил

Представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Вадим Скибицкий в эфире телемарафона заявил, что россия планирует мобилизовать около 90 тысяч военнослужащих.

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Вадим Скибицкий подчеркнул, что россия использует разные подходы для того, чтобы увеличить мобилизационные резервы.

При этом применяют разные подходы: и так называемые добровольческие батальоны, и батальоны резервные, и батальоны так называемого "Боевого армейского резерва страны" (БАРС), которые они сейчас комплектуют в каждом военном округе для того, чтобы восполнить потери, нарастить свои силы и увеличить численность именно той группировки, которая может быть применена против нашего государства,

– сказал он.

Представитель ГУР МО Украины отметил, что у россии есть значительные проблемы в комплектовании своих вооруженных сил. По мнению Скибицкого, после неудачного блицкрига мобилизация вряд ли поможет россии.

По его словам, моральное состояние российских военных, которые ведут боевые действия, снижается. Также желающих добровольного заключить контракт и добровольного вступить в ряды вооруженных сил россии – все меньше.

Кроме того, началась паника среди населения крупных городов, потому что никто не хочет просто так идти служить в вооруженные силы, а тем более идти на войну,

– резюмировал представитель ГУР МО Украины.

В Британии заявили, что указ путина не отразится существенно на войне против Украины

В разведке Минобороны Британии заявили, что указ путина об увеличении количества штатных военных вряд ли существенно отразится на возможностях россии в войне против Украины.

В разведке подчеркнули, что у россии мало новых контрактников на фоне больших потерь в войне против Украины.

Как известно, путин 25 августа подписал указ об увеличении армии россии до 1 150 628 военных. В то же время, по состоянию на утро 28 августа, известно о ликвидации не менее 46 700 российских оккупантов.

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