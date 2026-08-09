Россия готовит масштабный удар к 24 августа: известно, по чему именно будет наносить удары враг

Россия не отказывается от планов погрузить украинцев в темноту. Враг спешит сделать это как можно скорее, не дожидаясь осени.

К такому выводу пришла американская разведка, данными которой поделился Центр стратегических коммуникаций.

Какой удар готовит Россия ко Дню Независимости?

По сообщениям разведчиков, главной целью оккупантов станет Киев.

Москва может не дожидаться осени, чтобы начать масштабную кампанию против энергетической системы столицы.

Вероятно, она готова использовать стратегический запас баллистических ракет, чтобы нанести максимальный ущерб к Дню Независимости.

По словам аналитиков Института изучения войны, Россия может начать кампанию ударов по энергетике уже в августе, пользуясь тем, что у Украины нет ракет-перехватчиков для сбития баллистических ракет.

Поскольку у Украины нет средств защиты, баллистические удары по Киеву, вероятно, будут иметь серьезные последствия.

Атаки на энергетику столицы в ближайшие недели могут затруднить восстановление и укрепление объектов, поврежденных Россией зимой 2025 – 2026 годов.

В то же время зимой Москва, вероятно, продолжит удары по украинской энергетике. Они могут быть еще более масштабными, если России удастся ослабить украинскую готовность уже в августе.

Пока неизвестно, сколько энергетических объектов Украина смогла восстановить после прошлой зимы и, соответственно, сколько целей у России будет для новых ударов в 2026 году.

Напомним, что российские атаки на украинскую энергетическую инфраструктуру осенью 2025 года и зимой 2025 – 2026 годов нанесли значительный ущерб. По состоянию на середину января 2026 года на ее восстановление, по оценкам, требовалось от 64 до 70 миллиардов долларов.

Первый вице-премьер-министр Украины Денис Шмыгаль 3 августа заявил, что прошлогодние удары повредили или уничтожили объекты, обеспечивавшие около 80% украинской генерации. Из-за этого дефицит генерирующих мощностей в Украине составил около 6 гигаватт.