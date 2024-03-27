Ранее президент Латвии Эдгарс Ринкевичс уже призвал европейские страны начать подготовку к возможному столкновению с Россией. Тогда он отметил, что говорится о вероятном возвращении военного призыва для увеличения численности личного состава вооруженных сил.

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Альянс должен быть готовым к нападению России

Очень важно понимать: если Путин атакует любую страну – Эстонию, Латвию, Румынию или Болгарию – то он атакует НАТО. Поэтому это означает, что он вступает в войну с НАТО,

– отметил министр Эстонии.

Он также добавил, что цель Путина в Украине – не только захват новых территорий, но и унижение Запада, чтобы в будущем показать, какой тот слабый и не справился с защитой.

"И такую же цель он преследует, когда задумывается о нападении на какую-то из стран НАТО. Он, конечно, надеется, что Альянс не отреагирует. Но я уверен, что НАТО отреагирует", – добавил Певкур.

Он также отметил, что члены Альянса должны быть готовы к этому и сделать все, что в их силах, чтобы этого не произошло.

Путин готовится к войне с НАТО: последние новости