Ранее президент Латвии Эдгарс Ринкевичс уже призвал европейские страны начать подготовку к возможному столкновению с Россией. Тогда он отметил, что говорится о вероятном возвращении военного призыва для увеличения численности личного состава вооруженных сил.
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Альянс должен быть готовым к нападению России
Очень важно понимать: если Путин атакует любую страну – Эстонию, Латвию, Румынию или Болгарию – то он атакует НАТО. Поэтому это означает, что он вступает в войну с НАТО,
– отметил министр Эстонии.
Он также добавил, что цель Путина в Украине – не только захват новых территорий, но и унижение Запада, чтобы в будущем показать, какой тот слабый и не справился с защитой.
"И такую же цель он преследует, когда задумывается о нападении на какую-то из стран НАТО. Он, конечно, надеется, что Альянс не отреагирует. Но я уверен, что НАТО отреагирует", – добавил Певкур.
Он также отметил, что члены Альянса должны быть готовы к этому и сделать все, что в их силах, чтобы этого не произошло.
Путин готовится к войне с НАТО: последние новости
- Аналитики Института изучения войны проанализировали подготовку России к войне. Там отмечают, что попытки стабилизировать экономику и перестроить ее к военным потребностям, вероятно, свидетельствуют также и о внутренних процессах подготовки к широкомасштабной войне с Североатлантическим Альянсом.
- Ранее о подобных наблюдениях заявлял президент Польши Анджей Дуда. По его мнению, У Европы есть еще два – три года. Дуда также призвал США продолжать поддерживать Украину, ведь если проиграет Украина, то речь будет идти не о финансовом положении Америка, а о непосредственном участии страны в войне.
- Впрочем, премьер Эстонии Кая Каллас считает, что Путин боится войны с НАТО. По ее мнению, все угрозы российского диктатора – это своеобразная ловушка самосдерживания, потому что "если мы боимся, то мы начинаем сдерживать себя, а это именно то, чего хочет Путин".