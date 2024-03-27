Раніше президент Латвії Едгарс Рінкевичс вже закликав європейські країни почати підготовку до можливого зіткнення з Росією. Тоді він зазначив, що мовиться про ймовірне повернення військового призову для збільшення чисельності особового складу збройних сил.

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Альянс має бути готовим до нападу Росії

Дуже важливо розуміти: якщо Путін атакує будь-яку країну – Естонію, Латвію, Румунію чи Болгарію – то він атакує НАТО. Тож це означає, що він вступає у війну з НАТО,

– зазначив міністр Естонії.

Він також додав, що ціль Путіна в Україні – не лише захоплення нових територій, а й приниження Заходу, щоб в майбутньому показати, який той слабкий і не впорався із захистом.

"І таку саму мету він переслідує, коли замислюється про напад на якусь із країн НАТО. Він, звісно, сподівається, що Альянс не відреагує. Але я впевнений, що НАТО відреагує", – додав Певкур.

Він також зазначив, що члени Альянсу повинні бути готовими до цього та зробити все, що в їх силах, щоб цього не сталося.

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