Раніше президент Латвії Едгарс Рінкевичс вже закликав європейські країни почати підготовку до можливого зіткнення з Росією. Тоді він зазначив, що мовиться про ймовірне повернення військового призову для збільшення чисельності особового складу збройних сил.
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Альянс має бути готовим до нападу Росії
Дуже важливо розуміти: якщо Путін атакує будь-яку країну – Естонію, Латвію, Румунію чи Болгарію – то він атакує НАТО. Тож це означає, що він вступає у війну з НАТО,
– зазначив міністр Естонії.
Він також додав, що ціль Путіна в Україні – не лише захоплення нових територій, а й приниження Заходу, щоб в майбутньому показати, який той слабкий і не впорався із захистом.
"І таку саму мету він переслідує, коли замислюється про напад на якусь із країн НАТО. Він, звісно, сподівається, що Альянс не відреагує. Але я впевнений, що НАТО відреагує", – додав Певкур.
Він також зазначив, що члени Альянсу повинні бути готовими до цього та зробити все, що в їх силах, щоб цього не сталося.
Путін готується до війни з НАТО: останні новини
- Аналітики Інституту вивчення війни проаналізували підготовку Росії до війни. Там зазначають, що спроби стабілізувати економіку та перебудувати її до військових потреб, ймовірно, свідчать також і про внутрішні процеси підготовки до широкомасштабної війни з Північноатлантичним Альянсом.
- Раніше про подібні спостереження заявляв президент Польщі Анджей Дуда. На його думку, Європа має ще два – три роки. Дуда також закликав США продовжувати підтримувати Україну, адже якщо програє Україна, то мова буде іти не про фінансове становище Америка, а про безпосередню участь країни у війні.
- Втім, прем'єрка Естонії Кая Каллас вважає, що Путін боїться війни із НАТО. На її думку, усі погрози російського диктатора – це своєрідна пастка самостримування, бо "якщо ми боїмося, то ми починаємо стримувати себе, а це саме те, чого прагне Путін".