В оккупированном Крыму россия планирует построить целые районы для колонистов, – Чубаров
Источник:фейсбук Рефата Чубарова
Россия планирует строительство новых жилых микрорайонов во временно оккупированном Крыму. В них намерены поселить тысячи русских колонистов.
В оккупированном Крыму планируют строительство жилых районов для колонистов
Все они переедут туда с территории страны-агрессора. Об этом рассказал глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров.
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Так, на днях оккупационный "замглавы крымского совмина – министр финансов республики" Ирина Кивико презентовала "проект нового микрорайона в Судаке". На его реализацию планируется потратить 19,2 млрд рублей.
В то же время было отмечено, что "застройщик берет на себя социальные обязательства по строительству школы и детских садов". Также отмечается, что "проект" будет реализовываться в течение 10 лет.
Впрочем, кто "инвестор" скрывается на всех уровнях. Как отметил Чубаров, возможно, за проектом "скрывается банальное разбазаривание земли у побережья моря в наиболее привлекательном уголке Судака" . Он говорит, что, по всей видимости, инициаторы сами не верят в реализацию проекта, для них главное "не профукать".
P.S. Просьба к тем, кто в Крыму – попробуйте узнать и сообщить нам, кто этот "инвестор"-самоубийца, а также его адреса и телефоны. Если, конечно, этот "инвестор" существует…
– обратился ко всем Чубаров.
Он также добавил, что уже всем понятно, время освобождения Крыма от российских оккупантов является вопросом ближайшего времени.
Россияне в панике продают жилье в Крыму
В результате успехов ВСУ на фронте и на фоне регулярного "хлопка" у россиян в Крыму началась паника. В частности, они начинают продавать свою недвижимость во временно оккупированном полуострове.
Так, в сентябре количество желающих продать квартиру выросло в 1,5 – 2 раза, если сравнивать с апрелем. Более того, и цены на жилье упали.
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