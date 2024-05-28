Россия планирует выпускать 6000 "Шахедов" в год в "Алабуге", – WSJ

Российский завод беспилотников в специальной экономической зоне "Алабуга" в Татарстане планирует выпускать 6000 ударных беспилотников типа "Шахед" в год.

Россия наращивает производство разработанных Ираном разведывательных и ударных дронов, используя китайские компоненты, африканскую рабочую силу и логистические сети.

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6000 "Шахедов" в год

Соглашение о строительстве завода по производству беспилотников с иранским руководством было заключено в конце 2022 года. Российская сторона пообещала за это 1,7 миллиарда долларов США, часть которых должны быть выплачены золотыми слитками.

В соответствии с контрактом, завод в Алабуге планирует выпускать 6000 "Шахедов" в год, а также беспилотники наблюдения.

Другие дроны

При этом, по данным лондонского Международного института стратегических исследований, по состоянию на конец апреля

The Wall Street Journal пишет также, что десятки разведывательных беспилотников М3 "Альбатрос", изготовленных на заводе "Алабуга", получили подробную фоторазведку об украинских позициях и перемещениях на передовой. Их производитель заявил, что беспилотники уже отработали в Белгородском районе.

Также Россия производит собственные боеголовки, ускоряя производство боеспособного оружия, поскольку, согласно выводам экспертов, новые версии "Шахедов" были сделаны в России.

Кто помогает России наращивать оборонное производство

Как отмечает издание, Кремль наращивает производство беспилотников, задействуя теневые логистические сети Тегерана. В частности, Иран на протяжении многих лет использовал для уклонения от западных санкций подставные компании, которые были зарегистрированы в Гонконге или Дубае.

США периодически накладывали санкции на такие компании, но речь шла о небольших частях большой сети, которая быстро адаптировалась и создавала новые компании.

Согласно данным Министерства финансов США, в одной части российского проекта по производству беспилотников была задействована иранская подставная компания в ОАЭ под названием Generation Trading FZE. Компания продавала России модели беспилотников, запчасти и подключенные наземные станции. На бумаге же предприятие производит лодки.

Атака на завод в Татарстане