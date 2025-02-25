В ГУР сообщили, какие провокации Россия планирует в странах Европы

Российские спецслужбы активно дестабилизируют ситуацию в Украине, странах ее партнеров и даже среди своих союзников. Когда это им выгодно, они выполняют различные задачи.

Однако иногда российские провокации становятся слишком очевидными и даже смешными. В частности, как рассказал 24 Каналу представитель ГУР МО Украины Андрей Юсов, когда речь идет об "угрозах" в ЕС со стороны украинских спецслужб.

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Каких провокаций можно ожидать от России

Французское медиа BFMTV сообщило, что в годовщину полномасштабного вторжения России в Украину произошел взрыв возле российского консульства в Марселе. В сад перед зданием неизвестные бросили 2 "коктейля Молотова".

Как отметил Андрей Юсов, Россия активно дестабилизирует ситуацию не только в Украине, но и в странах ее партнеров, а иногда – и у своих союзников. Когда это выгодно путинскому режиму, российские спецслужбы могут выполнять различные задачи.

Однако, последнее время получается слишком прямолинейно и даже местами смешно,

– подчеркнул представитель ГУР МО.

Например, когда Россия заявляет о вымышленной опасности со стороны украинских спецслужб на территории ЕС, а впоследствии на их объектах случаются "странные" события.

На каком-то воре не просто горит, а ярко пылает шапка, или буденовка в этом случае,

– отметил Юсов.

Он убежден, что европейские спецслужбы проведут профессиональное расследование и вскоре станут известны все детали.

В Центре противодействия дезинформации также отметили, что оккупанты уже давно осуществляют провокации в Европе: обрывы кабелей, подрывы на складах и полеты дронов над военными полигонами.