Проте іноді російські провокації стають надто очевидними і навіть смішними. Зокрема, як розповів 24 Каналу представник ГУР МО України Андрій Юсов, коли йдеться про "загрози" в ЄС з боку українських спецслужб.

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Яких провокацій можна очікувати від Росії

Французьке медіа BFMTV повідомило, що у роковини повномасштабного вторгнення Росії в Україну стався вибух біля російського консульства в Марселі. У сад перед будівлею невідомі кинули 2 "коктейлі Молотова".

Як зазначив Андрій Юсов, Росія активно дестабілізує ситуацію не лише в Україні, а й у країнах її партнерів, а іноді – і у своїх союзників. Коли це вигідно путінському режиму, російські спецслужби можуть виконувати різноманітні завдання.

Однак, останнім часом виходить занадто прямолінійно і навіть місцями смішно,

– підкреслив представник ГУР МО.

Наприклад, коли Росія заявляє про вигадану небезпеку з боку українських спецслужб на території ЄС, а згодом на їхніх об'єктах трапляються "дивні" події.

На якомусь злодії не просто горить, а яскраво палає шапка, або будьонівка у цьому випадку,

– зазначив Юсов.

Він переконаний, що європейські спецслужби проведуть професійне розслідування і незабаром стануть відомі всі деталі.

У Центрі протидії дезінформації також зазначили, що окупанти вже давно здійснюють провокації у Європі: обриви кабелів, підриви на складах та польоти дронів над військовими полігонами.