Повідомляє 24 Канал з посиланням на звіт Інституту вивчення війни (ISW).

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Чи хочуть громадяни Росії продовження війни

За даними нещодавніх соціологічних опитувань, більшість росіян продовжують підтримувати війну проти України аж до її повної капітуляції.

Водночас жителі Росії дедалі більше відчувають економічні втрати, спричинені трирічною війною. Це ставить під сумнів здатність Путіна й надалі балансувати з підходом "продукти й озброєння" у середньо- та довгостроковій перспективі.

Президент Росії Владімір Путін наразі залишається відданим продовженню своєї війни в Україні, навіть попри зростання внутрішнього політичного й економічного тиску. Він не демонструє жодних ознак переосмислення своєї рішучості схилити Україну до капітуляції,

– наголошують аналітики.

До слова, Путін поділився подробицями своєї телефонної розмови із лідером Китаю Сі Цзіньпіном. Глава Кремля повідомив, що зустріч "групи миру" у Нью-Йорку відбудеться вже незабаром. Втім, він не надав деталей, що це за група та хто у неї входить.