Россия планирует военным путем "отрезать" Юг и Восток Украины, – европейский политик

Чарльз Таннок – бывший член Европарламента – заявил, что Москва хочет "отрезать" Юг и Восток Украины. Речь идет о захвате стратегической линии вдоль Днепра.

Таннок в своей колонке предложил провести прямую линию от Валуйков до города Днепра. Получится около 300 километров. Это самое короткое расстояние до естественной обороны. Ее обеспечивает река.

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Контроль над этой линией позволит России отрезать всю южную и восточную Украину, полностью оцепить украинские вооруженные силы, сосредоточенные возле Донбасса, и быстро принудить их к сдаче,

– заявил Танок.

По словам политика, военное оружие будет "значительным". В частности, полный контроль над Азовским морем и надежная защита наземного коридора в Крым.

Таннок тметил, что если бы военное сопротивление оказалось слабым, Россия расширила бы территориальный захват за Одессу. Тогда Украина потеряла бы доступ к Черному морю.

Почему это – маловероятно

В настоящее время украинская армия занимает 22 место в мировом рейтинге военной мощи. Министр обороны Алексей Резников рассказал, что у нас самая сухопутная армия в Европе – более 260 тысяч военных. Кроме того, таким опытом, какой есть у ВСУ, не может похвастаться ни одна армия Европы.

Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что в случае вторжения России Украина может мобилизовать до 2,5 миллиона человек.

Украина планирует закупить у Турции новые беспилотники Bayraktar. Более того, в будущем наше государство планирует производить аппараты.

США продолжают предоставлять Украине военную помощь. Самолеты уже привезли в Украину около 500 тонн оборонного снаряжения.

Также Штаты направляют в Восточную Европу 2 тысячи своих военных. В частности, 1 700 из них будут находиться в соседней Польше.

! Вооруженные силы Украины готовы противостоять агрессии Кремля и защищать нашу землю. К тому же, международные партнеры поддерживают суверенитет, территориальную целостность Украины и готовы вводить против России новые усиленные санкции.

Рейтинг самых сильных армий мира / Инфографика 24 канала