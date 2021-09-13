Россия по 15 – 30 часов держит суда, идущие в украинские порты Азовского моря
Россия искусственно удерживает суда, следующие в украинские порты Азовского моря. В течение июля – августа средняя продолжительность задержки составляла 31,2 и 15,3 часа.
Таковы данные совместного исследования Мониторинговой группы "Института Черноморских стратегических исследований" и редакции BlackSeaNews. Оно касается российской экономической войны против Украины в Азовском море.
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Россия искусственно задерживает суда, направляющиеся в украинские порты Азовского моря
За июль 2021 года средняя продолжительность искусственного удержания со стороны России судов, идущих в украинские порты Азовского моря (Мариуполь, Бердянск), составила 31,2 часа,
– говорится в сообщении.
Кроме того, в среднем за 2020 год этот показатель составлял всего 23,5 часа. В августе 2021 года средняя продолжительность искусственного удержания судов со стороны России составила 15,3 часа. Более того
- в апреле 2021 – 20,9 часа;
- в мае – 15,4 часа;
- в июне – 13,5 часов.
Также выяснили, что средняя продолжительность искусственного удержания судов Россией перед Керченским проливом, которые идут из Мариуполя, Бердянска с экспортными грузами составила:
- за июль 2021 года – 28 часов;
- за август – 30,7 часа;
- в апреле 2021 года – 70 часов;
- в мае – 28,3 часа;
- в июне – 21,7 часа;
- в среднем за 2020 год – 29,6 часа.
Начиная с 22 октября 2018 и по август 2021 года, задержаний судов посреди Азовского моря во время движения к и из Бердянска и Мариуполя не было вовсе – в результате сопровождения судов катерами ВМСУ,
– говорится в исследовании.
Причем руководитель проекта Института черноморских стратегических исследований Андрей Клименко написал в фейсбуке, что нормальное значение этого показателя до середины 2018 года составляло 5 – 7 часов.
Коротко о последних заявлениях России в отношении Украины
- В Кремле вновь заговорили о "родственных отношениях" между украинцами и россиянами. Там продолжают использовать пропагандистский нарратив о братских славянских народах. Представитель российского президента Дмитрий Песков снова вспомнил о "дружбе" с Украиной.
- Россия продолжает массовую паспортизацию жителей временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей, чтобы увеличить явку на выборах в Госдуму. Депутат Госдумы заявил, что это "эксперимент присоединения территории к России".
- 13 сентября в Кремле заявили, что встреча Владимира Путина и Владимира Зеленского невозможна, если президенты будут обсуждать Крым или Донбасс. Мол, эти вопросы полностью отменяют возможность разговора.