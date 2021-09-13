Россия по 15 – 30 часов держит суда, идущие в украинские порты Азовского моря

Россия искусственно удерживает суда, следующие в украинские порты Азовского моря. В течение июля – августа средняя продолжительность задержки составляла 31,2 и 15,3 часа.

Таковы данные совместного исследования Мониторинговой группы "Института Черноморских стратегических исследований" и редакции BlackSeaNews. Оно касается российской экономической войны против Украины в Азовском море.

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Россия искусственно задерживает суда, направляющиеся в украинские порты Азовского моря

За июль 2021 года средняя продолжительность искусственного удержания со стороны России судов, идущих в украинские порты Азовского моря (Мариуполь, Бердянск), составила 31,2 часа,

– говорится в сообщении.

Кроме того, в среднем за 2020 год этот показатель составлял всего 23,5 часа. В августе 2021 года средняя продолжительность искусственного удержания судов со стороны России составила 15,3 часа. Более того

в апреле 2021 – 20,9 часа;

в мае – 15,4 часа;

в июне – 13,5 часов.

Также выяснили, что средняя продолжительность искусственного удержания судов Россией перед Керченским проливом, которые идут из Мариуполя, Бердянска с экспортными грузами составила:

за июль 2021 года – 28 часов;

за август – 30,7 часа;

в апреле 2021 года – 70 часов;

в мае – 28,3 часа;

в июне – 21,7 часа;

в среднем за 2020 год – 29,6 часа.

Начиная с 22 октября 2018 и по август 2021 года, задержаний судов посреди Азовского моря во время движения к и из Бердянска и Мариуполя не было вовсе – в результате сопровождения судов катерами ВМСУ,

– говорится в исследовании.

Причем руководитель проекта Института черноморских стратегических исследований Андрей Клименко написал в фейсбуке, что нормальное значение этого показателя до середины 2018 года составляло 5 – 7 часов.

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