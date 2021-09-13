Такі дані спільного дослідження Моніторингової групи "Інституту Чорноморських стратегічних досліджень" та редакції BlackSeaNews. Воно стосується російської економічної війни проти України у Азовському морі.
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Росія штучно затримує судна, що прямують в українські порти Азовського моря
За липень 2021 року середня тривалість штучного утримання з боку Росії суден, що йдуть до українських портів Азовського моря (Маріуполя, Бердянська), склала 31,2 години,
– мовиться у повідомленні.
Окрім того, в середньому за 2020 рік цей показник становив всього 23,5 години. У серпні 2021 року середня тривалість штучного утримання суден зі сторони Росії становила 15,3 години. Ба більше:
- у квітні 2021 – 20,9 години;
- у травні – 15,4 години;
- у червні – 13,5 годин.
Також дослідили, що середня тривалість штучного утримування суден Росією перед Керченською протокою, що йдуть з Маріуполя, Бердянська з експортними вантажами склала:
- за липень 2021 року – 28 годин;
- за серпень – 30,7 години;
- у квітні 2021 року – 70 години;
- у травні – 28,3 години;
- у червні – 21,7 години;
- у середньому за 2020 рік – 29,6 години.
Починаючи з 22 жовтня 2018 і по серпень 2021 року, затримань суден посеред Азовського моря під час руху до й з Бердянська і Маріуполя не було зовсім – внаслідок ескортування суден катерами ВМСУ,
– мовиться у дослідженні.
Причому керівник проєкту Інституту чорноморських стратегічних досліджень Андрій Клименко написав у фейсбуці, що нормальне значення цього показника до середини 2018 року становило 5 – 7 годин.
Коротко про останні заяви Росії щодо України
- У Кремлі знову заговорили про "родинні стосунки" між українцями та росіянами. Там продовжують використовувати пропагандистський наратив про братні слов'янські народи. Речник російського президента Дмитро Пєсков знову згадав про "дружбу" з Україною.
- Росія продовжує масову паспортизацію мешканців тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей, щоб збільшити явку на виборах до держдуми. Депутат Держдуми заявив, що це "експеримент приєднання території до Росії".
- 13 вересня у Кремлі заявили, що зустріч Володимира Путіна та Володимира Зеленського неможлива, якщо президенти обговорюватимуть Крим чи Донбас. Мовляв, ці питання повністю скасовують можливість розмови.