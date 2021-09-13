Такі дані спільного дослідження Моніторингової групи "Інституту Чорноморських стратегічних досліджень" та редакції BlackSeaNews. Воно стосується російської економічної війни проти України у Азовському морі.

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Росія штучно затримує судна, що прямують в українські порти Азовського моря

За липень 2021 року середня тривалість штучного утримання з боку Росії суден, що йдуть до українських портів Азовського моря (Маріуполя, Бердянська), склала 31,2 години,

– мовиться у повідомленні.

Окрім того, в середньому за 2020 рік цей показник становив всього 23,5 години. У серпні 2021 року середня тривалість штучного утримання суден зі сторони Росії становила 15,3 години. Ба більше:

у квітні 2021 – 20,9 години;

у травні – 15,4 години;

у червні – 13,5 годин.

Також дослідили, що середня тривалість штучного утримування суден Росією перед Керченською протокою, що йдуть з Маріуполя, Бердянська з експортними вантажами склала:

за липень 2021 року – 28 годин;

за серпень – 30,7 години;

у квітні 2021 року – 70 години;

у травні – 28,3 години;

у червні – 21,7 години;

у середньому за 2020 рік – 29,6 години.

Починаючи з 22 жовтня 2018 і по серпень 2021 року, затримань суден посеред Азовського моря під час руху до й з Бердянська і Маріуполя не було зовсім – внаслідок ескортування суден катерами ВМСУ,

– мовиться у дослідженні.

Причому керівник проєкту Інституту чорноморських стратегічних досліджень Андрій Клименко написав у фейсбуці, що нормальне значення цього показника до середини 2018 року становило 5 – 7 годин.

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