Россия почувствует настоящий вес каждой ракеты: Зеленский обратился к украинцам и партнерам

Владимир Зеленский 20 мая обратился к украинцам и партнерам нашей страны из разных уголков мира. Президент подчеркнул, что приоритетной является тема компенсации всех тех убытков, которые Россия нанесла Украине.

Зеленский отреагировал на бессмысленные атаки России на мирные объекты

Украинский лидер призвал взглянуть, как прошел день 20 мая. Российские захватчики нанесли ракетный удар по Харьковской области. В Лозовой враг уничтожил местный дом культуры, сообщает 24 канал.

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Зеленский отметил, что Россия уже сделала все возможное, чтобы на ее территории не осталось ни одного места для культуры.

"Но при чем здесь наша Харьковщина? Пусть бы у себя в России и взрывали то, что в них осталось от домов культуры, если им так хочется", – заявил президент.

Он также подчеркнул, что Россия ударила по:

Одесской области;

Полтавской области;

Житомирской области.

Российские захватчики уничтожили в пепел Рубежное и Волноваху. Кроме того, оккупанты пытаются сделать это с Северодонецком и многими другими украинскими городами.

Зеленский подчеркнул, что Россия делает все, чтобы вытравить любую нормальную жизнь на территории Херсонской области и во всех районах Запорожской области, куда зашел враг.

"Работаем, чтобы Россия компенсировала все, что она уничтожила"

Президент заявил: все, что сделала российская армия не только с 24 февраля, но и с 2014 года, требует справедливого ответа. Зеленский отметил, что в первую очередь говорит об освобождении. Украинцы должны сражаться, пока не очистят свою землю от российских захватчиков.

Кроме того, к ответственности необходимо привлечь всех российских военных преступников. Речь идет об украинских судах, Международном трибунале и поле боя (пока идет война).

Также продолжается работа, чтобы Россия компенсировала все, что она уничтожила в Украине. Зеленский конкретизировал, что речь идет о каждом сожженном доме, разрушенной школе, взорванном доме культуры, уничтоженном предприятии, остановленном бизнесе, потерянной гривне.

Украинский лидер подчеркнул, что российские деньги (компенсация) должны дойти до всех пострадавших:

людей;

семей;

бизнесов.

"Россия почувствует настоящий вес каждой ракеты"

Зеленский отметил, что Украина предлагает государствам-партнерам законным способом признать: Россия должна нести материальную ответственность за каждое свое преступление. Президент подчеркнул: это важно не только в контексте войны России с Украиной, но и в контексте любых других агрессивных действий то ли России, то ли любого другого потенциального агрессора.

Украинский лидер подчеркнул, что зло должно знать – его накажут. По словам Зеленского, Украина предлагает государствам-партнерам:

подписать многосторонний договор;

создать механизм, в соответствии с которым все пострадавшие от действий России смогут получить компенсацию всех потерь.

Зеленский отметил, что на основе такого договора все российские деньги и имущество, которые есть в юрисдикциях государств-партнеров, должны быть арестованы или заморожены.

А потом – конфискованы и направлены в специально созданный фонд, из которого все, кто пострадал от российской агрессии, смогут получить соответствующую компенсацию. Это будет точно справедливо. И Россия почувствует настоящий вес каждой ракеты, каждой бомбы, каждого снаряда, которые она выпустила по нам,

– заявил президент.

Зеленский подчеркнул, что Украина предлагает государствам-партнерам стать основателями такого фонда, а также – участниками специальной международной комиссии. Она будет рассматривать обращения физических и юридических лиц.

Украинский лидер отметил, что выполнение этой задачи не будет простым. Однако по состоянию на 20 мая уже началась дискуссия о необходимости такой компенсации за счет российских активов. В мире говорят об этом. Тем временем Украина начинает специальный диалог со странами-партнерами.

Зеленский отметил, что агрессор должен почувствовать: война – "способна нанести максимальных убытков не кому-то другому, а именно тому, кто пошел с ней к соседу".

Президент поблагодарил людей, которые борются с оккупацией

Зеленский поблагодарил украинцев, которые продолжают бороться с российской оккупацией. Особенно – жителям территорий, временно находящихся под контролем российской армии.

В частности, Зеленский выразил благодарность спасателям в Энергодаре, которые 20 мая вышли на акцию протеста. Президент подчеркнул, что они заслуживают поддержки от всех украинцев.

"Люблю вас, не подведу"

Президент 20 мая подписал указ о награждении государственными наградами 202 военных ВСУ.

Зеленский также вспомнил, что 20 мая исполнилось три года, как он стал президентом Украины.

Спасибо за доверие. Горжусь тем, что я – президент. Люблю вас! Не подведу", – заявил украинский лидер.

Ночное обращение Зеленского за 20 мая: смотрите видео