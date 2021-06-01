Военный обозреватель Виктор Трегубов отметил, что стоит смотреть не столько на заявления России, сколько на непосредственное перемещение техники. Как он заметил, слова Шойгу еще не означают, что войска и впрямь перебросят.

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По словам Трегубова, если представители России озвучивают такие заявления, то стоит понимать, что они это делают для отдельной аудитории. Однако стоит еще выяснить для внешней или для внутренней.

На мой взгляд, это заявление все-таки для внешней аудитории, потому что Россия сейчас пытается активно поднимать ставки в своем иррациональном противостоянии с Западом,

– подчеркнул военный обозреватель.

Как заметил Трегубов, Кремль хочет показать, что его интересы следует учитывать. В частности, говорится и об интересах на территории соседних стран – Украины и Беларуси.

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Что этому предшествовало