Військовий оглядач Віктор Трегубов зазначив, що варто зважати не стільки на заяви Росії, скільки на безпосереднє переміщення техніки. Як він зауважив, слова Шойгу ще не означають, що війська й справді перекинуть.

Читайте також Німеччина й Франція бояться називати Росію стороною конфлікту, – Зеленський

За словами Трегубова, якщо представники Росії озвучують такі заяви, то варто розуміти, що вони це роблять для окремої аудиторії. Однак варто ще з'ясувати для зовнішньої чи для внутрішньої.

На мій погляд, це заява все-таки для зовнішньої аудиторії, бо Росія зараз намагається активно підіймати ставки у своєму ірраціональному протистоянні із Заходом,

– наголосив військовий оглядач.

Як зауважив Трегубов, Кремль хоче показати, що його інтереси слід враховувати. Зокрема, мовиться й про інтереси на теренах сусідніх країн – України та Білорусі.

До теми Не варто чекати, що Путін і Байден розв'язуватимуть питання миру в Україні, – Чалий

Трегубов прокоментував заяву Міноборони Росії: дивіться відео

Що цьому передувало