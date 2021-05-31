Про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг. Він дав пресконференцію напередодні віртуальної зустрічі очільників МЗС та міністрів оборони країн-союзниць НАТО.

Читайте також У цілях безпеки: представники Білорусі тепер не матимуть доступу до штаб-квартири НАТО

Зауважимо, що Росія напередодні оголосила рішення додатково розмістити на своїх західних кордонах до 20 військових з'єднань й частин.

Росія використала військову силу проти сусідів, в Грузії і в Україні. Вона продовжує дестабілізувати Донбас та Схід України, незаконно анексувала Крим,

– наголосив Столтенберг.

"Ми бачили більшу російську військову присутність у високих широтах Півночі, в Баренцевому, Балтійському, Чорному та Середземному морях, на Близькому Сході", – додав він.

"Саме тому НАТО підвищило готовність своїх сил та розгорнуло бойові групи на сході Альянсу", – зазначив генеральний секретар Альянсу.

Як НАТО діятиме щодо Росії

Столтенберг звернув увагу на те, що протягом останніх років Росія демонструвала агресивну поведінку й чимало інвестувала у системи озброєння, зокрема – ядерні.

НАТО – оборонний союз, він призначений для захисту й оборони всіх союзників. Ми готові запобігати конфліктам та війні,

– запевнив генсек Альянсу.

Й пояснив, що найкращий шлях у цьому напрямку – це чітке послання потенційним противникам про те, що у випадку атаки на одного з союзників НАТО реагуватиме.

Столтенберг також пояснив, як Альянс діятиме щодо Росії. З одного боку там й надалі зміцнюватимуть систему стримування та оборону, водночас шукатимуть можливості діалогу.

Прагнемо кращих відносин з Росією, – Столтенберг

За словами генсека НАТО, Альянс прагне кращих відносин з Росією як країною-сусідкою. Якщо ж досягти цього не вдасться, важливо підтримувати навіть важкі відносини.

Адже це потрібно для прозорості військової активності та зниження ризиків щодо проблем контролю над озброєнням. Саме такого підходу там планують дотримуватися.

Україна та НАТО: актуальні новини