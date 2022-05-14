Как всегда в случае с россиянами, все их планы пошли не просто кувырком, но и дали совершенно противоположный результат. Войной против Украины оккупанты хотели отпугнуть соседей от вступления в НАТО, а вышло наоборот – еще две страны захотели присоединиться к Альянсу.

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Российская авиация в Калининградской области

Финляндия и Швеция намерены стать членами НАТО. Президент Финляндии Саули Нийнисте даже перезвонил Путину и сообщил не только о плане вступления в НАТО, но и о его причине – война России против Украины. Почти сразу же после этого Россия перестала поставлять финнам электроэнергию якобы из-за "долгов". Также Кремль пригрозил скандинавам "военными шагами", хотя после безумных потерь, которые оккупанты понесли в Украине, воплотить нападение на кого-то другого они смогут только в своем воображении.

Впрочем, прекращение снабжения электроэнергией российскому диктатору было мало, поэтому он решил "запугать" НАТО своей авиацией. Русские подняли в небо свои Су-27 и сымитировали отражение нападения на Калининград.

По удачному стечению обстоятельств, россиянам даже удалось "победить" и не потерять ни одного самолета в бою с "врагом". О "ликвидации вражеского нападения" счастливо отчиталось командование Балтийского флота.

Война России против Украины: последние новости

Российские оккупанты продолжают наступление на Востоке Украины. В течение суток 14 мая враг шел в атаку 9 раз, горячие бои до сих пор продолжаются. Враг несет потери личного состава и боевой техники, ВСУ уничтожили как минимум 80 рашистов, 3 танка и многое другое.

Российские оккупанты продолжают чинить провокации на Черниговщине и Сумщине, чтобы ВСУ не могли передислоцировать свои силы на Восток. Вечером 14 мая рашисты произвели 6 минометных выстрелов по Сумщине.

Российские оккупанты похищают украинских детей. С начала полномасштабного вторжения оккупантов в Украину более 1200 украинских детей считают пропавшими без вести.

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