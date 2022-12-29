Россия подняла бомбардировщики и корабли в море, Киев – главная цель, – ВСУ о ракетной атаке

Оккупанты подняли в небо стратегическую авиацию и вывели корабли в Черное море утром 29 декабря. Ракеты могут лететь в несколько волн. Сейчас важно находиться в укрытии.

Об этом 24 каналу рассказал представитель Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат. По его словам, сейчас происходит типичная массированная ракетная атака от российских оккупантов. Заранее известно, что запуски ракет идут с территории Каспийского моря и акватории Черного моря.

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Также есть активность тактической авиации вблизи фронта. Захватчики подняли Су-30, Су-34 и Су-35.

ПВО сейчас может работать по всей территории государства. Ракеты могут лететь и в Центр Украины, и на Запад. Надо быть готовыми. Оставайтесь в укрытиях,

– отметил Игнат.

Киев – всегда цель номер один для врага

Как подчеркнул Игнат, Воздушные силы ВСУ никогда не сообщают о результатах работы ПВО сразу после отработки. Это может помочь врагу сделать выводы для дальнейших атак.

В настоящее время известно о работе ПВО в некоторых областях Украины. Следует помнить, что основной целью оккупантов есть Киев. А особенно – местные объекты энергетической инфраструктуры.

Мы говорили накануне, что Киев – цель номер один для врага. Мы понимаем, куда в основном целит враг. Это – объекты критической инфраструктуры. Особенно – топливно-энергетический сектор,

– подметил Игнат.

Сколько ракет могут запустить оккупанты

По предварительным данным, сегодняшняя массированная ракетная атака вряд ли будет отличаться от предыдущих. Конечно, трудно точно спрогнозировать, что запланировал враг. Но, судя по количеству использованных носителей, возможен запуск до 100 ракет.

Будем ждать успешную работу ПВО. Важно оставаться в укрытии. Сбитые ракеты или дроны-камикадзе все равно падают вниз,

– подчеркнул Игнат.

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