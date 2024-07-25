В России с аэродрома "Оленья" взлетели 3 Ту-95 и 3 Ту-22, – Воздушные силы
25 июля 2024, 21:00Читати новину українською
Вечером 25 июля Россия подняла в небо несколько бортов стратегической авиации Ту-МС. Самолеты направляются в направлении аэродрома "Энгельс".
Об этом сообщают мониторинговые каналы по состоянию на 20:50.
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"В воздухе есть несколько Ту-95МС. Три борта взяли курс на юг в направлении аэродрома "Энгельс", – говорится в сообщении.
Отмечают, что пока цель вылета неизвестна, предварительно – это могут быть тренировки, или передислокация.
С аэродрома "Оленья" взлетела авиация
В Воздушных силах по состоянию на 20:59 тоже сообщили о взлете вражеской авиации с аэродрома "Оленья".
Взлет 3 бортов Ту-95 и 3-х Ту-22 с аэродрома Оленья (Мурманская область, России),
– сообщили ПС.