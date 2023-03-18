Россия поднимала в небо МиГ-31: звучала всеукраинская тревога

В Украине ориентировочно в 9:08 18 марта объявили воздушную тревогу. Причина в том, что Кремль снова поднимал в небо свой самолет МиГ-31, который может нести на себе гиперзвуковую ракету "Кинжал".

Людям советовали быть осторожными, ведь наша противовоздушная оборона не может сбивать эти ракеты, сообщает 24 Канал. Уже в 11:14 18 марта в Украине прозвучали отбои тревоги.

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Что известно о тревоге в Украине

Воздушная тревога была объявлена на всей территории Украины. По данным monitor, враг поднимал в небо истребитель Миг-31, который могут сопровождать самолеты Су-30СМ.

Может ли Россия снова атаковать

Руководитель пресс-центра Сил обороны и охраны ОК "Юг" Наталья Гуменюк утром 18 марта заявила, что в Черном море уменьшилось количество вражеских ракетоносителей. Однако это не свидетельствует о понижении ракетной опасности. По словам Натальи Гуменюк:

в Черном море до сих пор находятся 17 российских кораблей. Среди них – 3 ракетоносителя, один из которых – подводный;

общий залп может составлять до 20 ракет типа "Калибр" – высокоточное оружие, которое может быть направлено по конкретным объектам.

По словам спикера, оккупанты выискивают новую тактику. Несмотря на это, традиционно на фоне разговоров о продлении "зернового соглашения" ударили "Шахидами".

Снова испытывают наши силы противовоздушной обороны, а это может свидетельствовать о подготовке более существенного оружия в применении, которое как раз могут представлять те же "Калибры",

– добавила руководитель пресс-центра.

Наталья Гуменюк заявила, что:

активность российской авиации свидетельствует о продолжении разведывательной деятельности;

довольно-таки активны и беспилотные разведчики.

"Это значит, что сбор данных продолжается, а значит ракетная опасность достаточно высока", – подчеркнула руководитель пресс-центра Сил обороны и охраны ОК "Юг".

Россия атаковала Украину "Шахидами"