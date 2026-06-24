Россияне просят о переговорах: политтехнолог ответил, приближается ли конец войны

Атаки украинских беспилотников на нефтеперерабатывающие заводы вызвали топливный кризис в России и на оккупированных территориях. Это может привести к изменению риторики в отношении мирных переговоров с учетом проблем внутри Кремля.

Политтехнолог Тарас Загородний рассказал "24 Каналу", что топливный кризис в России будет усугубляться. У российских властей нет эффективных инструментов для быстрого решения этой проблемы.

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Как настоящая война влияет на Россию

По словам Тараса Загороднего, проблемы с топливом в России приобретают масштабный характер, что уже приводит к ограничениям и очередям на заправках. Речь идет о российских регионах и временно оккупированных территориях.

Политтехнолог о влиянии ударов Украины на Россию: видео

Если атаки Украины по важным для россиян объектам будут продолжаться, то внутренняя нестабильность в России будет только усиливаться.

Нас интересует серьезная дестабилизация как Москвы, так и власти Путина из-за невозможности контролировать Крым и многое другое. Чем сильнее у них будет коллапс, тем больше будет микроконфликтов,

– сказал политтехнолог.

Кроме того, Загородний отметил, что российские заявления о готовности к переговорам не означают реального изменения позиции Кремля, а скорее являются частью информационной риторики.

Обратите внимание! Атаки украинских беспилотников по российским нефтеперерабатывающим заводам привели к дефициту бензина в России и ограничениям на заправках. Из-за нехватки топлива Москва впервые за долгое время вынуждена рассматривать возможность импорта бензина морским путем, в частности из стран Азии. Это дополнительно обременит российский бюджет и подчеркивает глубину топливного кризиса в стране.

А разговоры о роли США и Дональда Трампа в мирном процессе между Россией и Украиной могут меняться в зависимости от того, как развивается ситуация на поле боя.

"Как только американцы увидят, что Украина становится сильнее, наращивает удары, они будут менять свою позицию", — предположил Тарас Загородний.