Подыгрывают Трампу: как США могут противодействовать вмешательству россиян в выборы

Россия будет пытаться повлиять на президентские выборы в США. В то же время у Соединенных Штатов уже есть определенный опыт, как можно с этим бороться.

Директор Центра международных исследований Владимир Дубовик отметил 24 Каналу, что ситуативно россияне сейчас подыгрывают Трампу, но их главной целью все же является не его возвращение в Белый дом.

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Как США могут противостоять вмешательству России в выборы

Дубовик считает, что россияне будут влезать в выборы в США, насколько им будут позволять. У американцев уже есть опыт и они больше знают об угрозе и том, что ее источником является Россия. Речь идет о президентской кампании 2016 года, когда Трамп переиграл Хиллари Клинтон.

С тех пор, по его словам, в США создали соответствующие государственные структуры при многих министерствах и ведомствах, а также этот вопрос исследует ряд неправительственных структур.

Однако, заметил он, россияне тоже не теряют времени и придумывают новые подходы, вбрасывают новые тезисы, мифы и конспиративные теории. Обычно они дают определенную информацию какому-то неизвестному информационному агентству, а то передает еще кому-то. И на каком-то этапе уже трудно даже разобраться, кто первый вбросил соответствующую информацию.

Ситуативно они подыгрывают Трампу, как и в 2016 году. Но в принципе нельзя сказать, что их цель – это новое президентство Трампа,

– заявил директор Центра международных исследований.

Главная цель россиян, подчеркнул он, разделить американцев, усилить вражду между различными сегментами населения в США, вызвать недовольство властью, в частности, в настоящий момент администрацией Байдена.

Много ли американцев верят фейкам России

Директор Центра международных исследований отметил, что многие американцы, так сказать, умеют читать между строк, видеть признаки фейка и понимают, кому выгодна та или иная информация.

Но очень много людей просто верят чему угодно, потому что верят соответствующему информационному источнику,

– сказал Дубовик.

Поэтому, по его словам, эти люди находятся в таком себе мыльном пузыре, не интересуясь другой информацией, которая бы противоречила той, которая уже есть в их голове.