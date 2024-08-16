Директор Центру міжнародних досліджень Володимир Дубовик зауважив 24 Каналу, що ситуативно росіяни нині підігрують Трампу, але їхньою головною метою все ж є не його повернення в Білий дім.

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Як США можуть протидіяти втручанню Росії у вибори

Дубовик вважає, що росіяни влазитимуть у вибори в США, наскільки їм дозволятимуть. Американці вже мають досвід і більше знають про загрозу й те, що вона походить саме з Росії. Йдеться про президентську кампанію 2016 року, коли Трамп переграв Гілларі Клінтон.

Відтоді, за його словами, у США створили відповідні державні структури при багатьох міністерствах і відомствах, а також це питання досліджує низка неурядових структур.

Водночас, зауважив він, росіяни теж не гають часу й вигадують нові підходи, вкидають нові тези, міфи та конспіративні теорії. Зазвичай вони дають певну інформацію якомусь невідомому інформаційному агентству, а те передає ще комусь. І на якомусь етапі вже важко навіть розібратися, хто перший вкинув відповідну інформацію.

Ситуативно вони підіграють Трампу, як і в 2016 році. Але в принципі не можна сказати, що їхня мета – це нове президентство Трампа,

– заявив директор Центру міжнародних досліджень.

Головна мета росіян, наголосив він, розділити американців, підсилити ворожнечу між різними сегментами населення у США, спричинити невдоволення владою, зокрема, наразі адміністрацією Байдена.

Чи багато американців вірять фейкам Росії

Директор Центру міжнародних досліджень зауважив, що чимало американців, так би мовити, вміють читати між рядків, бачити ознаки фейку і розуміють, кому вигідна та чи інша інформація.

Але дуже багато людей просто вірять чому завгодно, бо вірять відповідному інформаційному джерелу,

– сказав Дубовик.

Тож, за його словами, ці люди перебувають у такій собі мильній бульбашці, не цікавлячись іншою інформацією, яка б суперечила тій, що вже є в їхній голові.