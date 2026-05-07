Похищения, пропаганда и лагеря перевоспитания: как Россия превращает украинских детей в оружие

Оккупационные войска тратят миллиарды на стирание украинской идентичности из сознания молодого поколения. Для этого действуют специальные ячейки, где детей и подростков муштруют в духе "патриотизма" и готовят к войне.

О том, как Россия вкладывается в "перевоспитание" украинских детей, подробнее говорится в исследовании Центра национального сопротивления.

Что известно о способах страны-агрессора превращать украинских детей в оружие?

Россия, грубо нарушая нормы международного гуманитарного права и положения Женевских конвенций, выстроила на временно оккупированных территориях Украины масштабную систему принудительной ассимиляции украинских детей.

Отмечается, что по состоянию на 2026 год Россия потратила более 10 миллиардов рублей только на то, чтобы максимально стереть память об украинской идентичности.

Под прикрытием "образовательных", "оздоровительных" и "патриотических" программ оккупационные власти фактически реализуют политику похищения, русификации, идеологической обработки и милитаризации несовершеннолетних.

От детских садов и школ до кадетских корпусов и военных училищ действует целостная вертикаль влияния, через которую ежегодно проходят сотни тысяч детей. Образовательная система на оккупированных территориях полностью интегрирована в российское пространство.

С сентября 2025 года более 90% школ на ВОТ, в частности в Крыму, в Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областях, переведены на российские стандарты образования. Украинский язык и литературу убрали из обязательных программ, заменив их курсами, навязывающими концепцию "единого народа".

Российские учебники подают войну против Украины как "денацификацию", отрицают украинскую государственность и продвигают идеологию "русского мира". В школах проводят так называемые "патриотические часы" – встречи с участниками войны, демонстрацию пропагандистских материалов и лекции о "героизме" российской армии.

Финансирование этой системы обеспечивается непосредственно из бюджета страны-агрессора. Дополнительные средства поступают через программы Минобразования и оккупационные администрации.

Как оккупанты "перевоспитывают" детей?

Отдельным звеном этой системы стали так называемые "лагеря перевоспитания", расположенные на территории России и оккупированного Крыма. По официальным данным, только летом 2024 года через более 210 таких лагерей прошли около 40 тысяч украинских детей.

Формально они позиционируются как оздоровительные или образовательные, однако фактически используются для изоляции детей от украинской среды, навязывания российской идентичности и военно-патриотической подготовки. С 2022 года на оккупированных территориях активно создаются кадетские классы и военно-патриотические ячейки. Сейчас их насчитывается более 400.



Где расположены лагеря перевоспитания / Изображение ЦНС

В Крыму действуют сотни таких классов, где детей учат строевой подготовке, стрельбе, управлению дронами и основам военного дела. Подобные программы функционируют также в Луганской, Запорожской и Херсонской областях.

Выпускникам предоставляют преимущества при поступлении в российские силовые и военные вузы. Кроме того, на оккупированных территориях функционируют российские военные учебные заведения. В частности, Донецкое высшее общевойсковое командное училище готовит командиров для армии России, а Черноморское высшее военно-морское училище в Севастополе выпускает офицеров для российского флота.

Параллельно Россия развернула сеть молодежных организаций, которые охватывают сотни тысяч детей и подростков. Эти структуры используются для русификации, формирования лояльности к оккупационной власти и подготовки молодежи к службе в российских силовых структурах.



Российские организации, имеющие целью милитаризацию детей / Изображение ЦНС

Похищение украинских детей: что известно?

По информации Уполномоченного Верховной Рады по правам человека Дмитрия Лубинца и Офиса Генпрокурора, по состоянию на февраль 2026 года подтверждено более 19 тысяч случаев незаконного вывоза украинских детей. Международный уголовный суд уже собрал тысячи страниц доказательств этих преступлений.

В то же время российская сторона заявляет о сотнях тысяч "перемещенных" лиц, включая детей. Система "перевоспитания" состоит из нескольких уровней:

психологического давления на семьи;

идеологической обработки;

милитаризации;

культурной ассимиляции.

Детям навязывают российское гражданство, запрещают украинский язык, проводят военные тренировки и интегрируют в российское культурное пространство через пропаганду, исторические нарративы и символику.

Кстати, существует даже специальный учебный курс, направленный на подготовку подростков к информационной деятельности в интересах Кремля. Его подробно проанализировала группа журналистов, среди которых и расследователь 24 Канала Марьян-Сергей Чупак, а также удалось исследовать сотни страниц внутренних документов оккупантов и проследить истории украинских детей с временно оккупированных территорий.

Как россияне вербуют украинцев?

Спецслужбы государства-агрессора вербуют украинских детей через онлайн-игры и мессенджеры – в частности Roblox, Discord, Telegram и Arma 3. Они используют детей для сбора информации и диверсий.

Родителей призывают следить за онлайн-активностью детей и сообщать о подозрительных контактах в киберполицию.

Украинские службы безопасности систематически разоблачают агентов Кремля. В частности, в конце 2025 года СБУ разоблачила на Западе Украины очередную агентурную сеть России.

Ее участники обустраивали тайники с компонентами для самодельных взрывных устройств, предназначенных для подготовки терактов в регионе. Для этого агенты российских спецслужб завербовали украинских подростков.