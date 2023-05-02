Об этом 24 Каналу рассказал российский правозащитник Марк Фейгин. По его словам, кремлевская чиновник своими заявлениями делает себе только хуже.
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Российская обмудсменка топит себя
Марк Фейгин пояснил, что оправдания Львово-Беловой выглядят бестолково.
Мне кажется, она только хуже себе делает тем, что общается с американской прессой. Это же не российская пресса, которой нет,
– заметил он.
По его мнению, у России нет нормальных журналистов, но есть только пропаганда и ее утилитарный смысл существования.
Фейгин рассказал, что американские журналисты фактически являются эталонами благодаря своей информационной настойчивости, потому что они пытаются исследовать проблему, а не быть площадкой для пропаганды.
Марк Фейгин рассказал, почему оправдания Марии Львовой-Беловой звучат абсурдно: смотрите видео
Почему оправдания бестолковые
Российский правозащитник сообщил, что омбудсменка по правам ребенка заявила, что Россия хоть и забирает детей, но не лишает их украинского гражданства.
Они просто их отправляют с Родины, то есть территории Украины, при живых родителях на территорию страны-агрессорки,
– возмутился он.
Фейгин заметил, что такое оправдание от кремлевской должностной лица звучит не слишком убедительно.
"Кого вообще интересует отбираете ли вы гражданство или нет? Украина не собирается забирать у своих детей их гражданство", – добавил он.
По его словам, Львове-Беловой все же не удалось отбелиться в глазах американских журналистов.
Похищение украинских детей: главное
- Международный уголовный суд в Гааге в марте выдал ордер на арест так называемой уполномоченной по правам ребенка России Марии Львовой-Беловой. Ее считают причастной к похищению детей из Украины.
- Впрочем, Львов-Белов цинично заявил, что продолжит "работать". Кроме того, она считает, что выдача ордера – свидетельство того, как международное общество "оценило ее работу по помощи детям".
- Украинская сторона заметила, что знает имена всех похищенных украинских детей-сирот.
- Украина пытается сделать все возможное, чтобы каждый ребенок вернулся домой к родителям. 22 марта благотворительная организация "Save Ukraine" помогла вернуть 17 украинских детей, похищенных из Херсонской и Харьковской областей.