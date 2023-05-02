Об этом 24 Каналу рассказал российский правозащитник Марк Фейгин. По его словам, кремлевская чиновник своими заявлениями делает себе только хуже.

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Российская обмудсменка топит себя

Марк Фейгин пояснил, что оправдания Львово-Беловой выглядят бестолково.

Мне кажется, она только хуже себе делает тем, что общается с американской прессой. Это же не российская пресса, которой нет,

– заметил он.

По его мнению, у России нет нормальных журналистов, но есть только пропаганда и ее утилитарный смысл существования.

Фейгин рассказал, что американские журналисты фактически являются эталонами благодаря своей информационной настойчивости, потому что они пытаются исследовать проблему, а не быть площадкой для пропаганды.

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Почему оправдания бестолковые

Российский правозащитник сообщил, что омбудсменка по правам ребенка заявила, что Россия хоть и забирает детей, но не лишает их украинского гражданства.

Они просто их отправляют с Родины, то есть территории Украины, при живых родителях на территорию страны-агрессорки,

– возмутился он.

Фейгин заметил, что такое оправдание от кремлевской должностной лица звучит не слишком убедительно.

"Кого вообще интересует отбираете ли вы гражданство или нет? Украина не собирается забирать у своих детей их гражданство", – добавил он.

По его словам, Львове-Беловой все же не удалось отбелиться в глазах американских журналистов.

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