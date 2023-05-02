Про це 24 Каналу розповів російський правозахисник Марк Фейгін. За його словами, кремлівська посадовиця своїми заявами робить собі тільки гірше.
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Російська обмудсменка топить себе
Марк Фейгін пояснив, що виправдання Львової-Бєлової виглядають недолуго.
Мені здається вона тільки гірше собі робить тим, що спілкується з американською пресою. Це ж не російська преса, якої немає,
– зауважив він.
На його думку, у Росії немає нормальних журналістів, натомість є лише пропаганда та її утилітарний сенс існування.
Фейгін розказав, що американські журналісти є фактично еталонами завдяки своїй інформаційної настирності, бо вони намагаються дослідити проблему, а не бути майданчиком для пропаганди.
Марк Фейгін розповів, чому виправдання Марії Львової-Бєлової звучать абсурдно: дивіться відео
Чому виправдання недолугі
Російський правозахисник повідомив, що омбудсменка з прав дитини заявила, що Росія, хоч і забирає дітей, але не позбавляє їх українського громадянства.
Вони просто їх відправляють із Батьківщини, тобто території України, при живих батьках на територію країни-агресорки,
– обурився він.
Фейгін зауважив, що таке виправдання від кремлівської посадовиці звучить не дуже переконливо.
"Кого взагалі цікавить відбираєте ви громадянство чи ні? Україна не збирається забирати у своїх дітей їхнє громадянство", – додав він.
За його словами, Львовій-Бєловій все ж не вдалося відбілитися в очах американських журналістів.
Викрадення українських дітей: головне
- Міжнародний кримінальний суд в Гаазі у березні видав ордер на арешт так званої уповноваженої з прав дитини Росії Марії Львової-Бєлової. Її вважають причетною до викрадення дітей з України.
- Втім, Львова-Бєлова цинічно заявила, що продовжить "працювати". Окрім цього, вона вважає, що видача ордера – свідчення того, як міжнародне товариство "оцінило її роботу з допомоги дітям".
- Натомість українська сторона зауважила, що знає імена всіх викрадених українських дітей-сиріт.
- Наразі Україна намагається зробити все можливе, щоб кожна дитина повернулася додому до батьків. 22 березня благодійна організація "Save Ukraine" допомогла повернути 17 українських дітей, яких викрали з Херсонської та Харківської областей.