Про це 24 Каналу розповів російський правозахисник Марк Фейгін. За його словами, кремлівська посадовиця своїми заявами робить собі тільки гірше.

Дивіться також Росіяни відкрили кримінальну справу проти депортованої 14-річної дівчинки з України

Російська обмудсменка топить себе

Марк Фейгін пояснив, що виправдання Львової-Бєлової виглядають недолуго.

Мені здається вона тільки гірше собі робить тим, що спілкується з американською пресою. Це ж не російська преса, якої немає,

– зауважив він.

На його думку, у Росії немає нормальних журналістів, натомість є лише пропаганда та її утилітарний сенс існування.

Фейгін розказав, що американські журналісти є фактично еталонами завдяки своїй інформаційної настирності, бо вони намагаються дослідити проблему, а не бути майданчиком для пропаганди.

Марк Фейгін розповів, чому виправдання Марії Львової-Бєлової звучать абсурдно: дивіться відео

Чому виправдання недолугі

Російський правозахисник повідомив, що омбудсменка з прав дитини заявила, що Росія, хоч і забирає дітей, але не позбавляє їх українського громадянства.

Вони просто їх відправляють із Батьківщини, тобто території України, при живих батьках на територію країни-агресорки,

– обурився він.

Фейгін зауважив, що таке виправдання від кремлівської посадовиці звучить не дуже переконливо.

"Кого взагалі цікавить відбираєте ви громадянство чи ні? Україна не збирається забирати у своїх дітей їхнє громадянство", – додав він.

За його словами, Львовій-Бєловій все ж не вдалося відбілитися в очах американських журналістів.

Викрадення українських дітей: головне