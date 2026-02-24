Мы не должны молчать, духовный советник Трампа эмоционально высказался об украинских детях

Духовный советник Дональда Трампа Марк Бернс выступил с речью в поддержку Украины. Он отметил необходимость защиты детей и привлечения России к ответственности за военные преступления против мирного населения.

О таком он заявил во время Justice Conference.

Смотрите также "Президентство как пуля-таран": почему политика Трампа вредит экономике США

Что сказал о российской агрессии в Украине духовный советник Трампа?

Духовный наставник Трампа выразил солидарность с украинской нацией и отметил мужество детей, пострадавших от войны. Говорится о страданиях более 20 000 детей, которых похитила Россия или заставила покинуть родной дом из-за регулярных обстрелов.

По словам советника, это не просто цифры – это сердца, мечты и жизни, которые нуждаются в восстановлении и защите.

Он отметил, что война показала, какой дорогой является свобода и призвал мир не молчать о российской вооруженной агрессии. Бернс процитировал Дональда Трампа, который назвал украинцев "лицом мужества" и Меланию Трамп, которая пообещала сделать все возможное для возвращения детей в семьи. Духовный наставник отметил, что обещания президента США и первой леди основываются на сострадании и силе, а каждый ребенок заслуживает будущего без страха.

Но позвольте мне быть откровенным. Эта война – не просто военный конфликт. Это война совести. Это война между свободой и тиранией. Это война добра против зла. В этой войне невинные заплатили ужасную цену. И зло должно быть привлечено к ответственности,

– добавил он.

Также Бернс призвал мир не оставлять Украину наедине с тиранией России и подчеркнул, что агрессор должен быть привлечен к ответственности за все совершенные военные преступления с гражданским населением, в частности изнасилования, убийства и разрушения религиозных учреждений.

Жестокость России нарушила не только границы. Она нарушила человечность. Больницы были разбомблены. Школы стали целями. Детей убивали. Родители оставались без ответа на крики своих малышей. Это не просто война. Это военные преступления. Это преднамеренная кампания террора против невинных,

– отметил наставник.

В то же время Бернс обратился к украинским родителям и детям, заверив, что они снова смогут смеяться без страха и спать спокойно под украинским мирным небом. Он призвал родителей с верой ждать нового дня для Украины – для восстановления, исцеления и победы.

Советник Трампа подчеркнул, что сейчас не время для компромиссов с Кремлем. Он призвал лидеров стран поддерживать и в дальнейшем достоинство Украины, суверенитет, безопасность и не поддаваться страху и говорить смело. А также Бернс отметил важность справедливости и честности в мире.

Закончил свою речь наставник призывом к единству в поддержке Украины, добавив, что свобода сохраняется тогда, когда люди выбирают не поддаваться страху, а стоять решительно за справедливость и мир.

Сколько украинских детей похитила Россия?