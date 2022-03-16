Россия, похоже, ввела санкции не против президента Байдена, а против его покойного отца

Российский политикум пытается достойно ответить на санкции Запада. Однако что-то пошло не так и в санкционный список оккупантов, вероятно, попал не президент США, а его отец.

Такое предположение в шутку якобы озвучила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки. Ее слова процитировала журналистка CNN Кэтрин Коллинс.

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Как это могло случиться

Дело в том, что у Джозефа Байдена почти такое же имя, как у его покойного отца. Однако в России это почему-то не учли.

Джен Псаки шутит, что Россия, возможно, действительно ввела санкции против покойного отца президента Байдена. Они санкционировали Джозефа Робинета Байдена, а не Джозефа Робинета Байдена-младшего,

– написала Коллинс.

Вероятно, это юридическая ошибка, которая делает санкции практически нелегитимными. Однако следует заметить, что никто уже давно не обращает внимание на бестолковые санкционные потуги Кремля.

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