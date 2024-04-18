В частности, для Украины очень важным является военная поддержка со стороны Соединенных Штатов Америки. Об этом 24 Каналу рассказал председатель Совета резервистов Сухопутных войск Иван Тимочко, отметив особую важность средств ПВО.

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Россияне готовят наступление

Глава Главного управления разведки Кирилл Буданов сообщил, что россияне готовят усиление наступательных действий в июне. Оккупанты и сейчас при преимуществе в вооружении и живой силе продолжают активные действия на многих участках фронта.

В краткосрочной перспективе у них есть задача занять Часов Яр. Среднесрочная перспектива – Донецкая область. Досрочная перспектива, до конца этого года, – занять левобережье Украины,

– подчеркнул Иван Тимочко.

В этом году Россия выделила 120 миллиардов долларов на армию. Всего в 2024 году расходы России на оборону составят 6% ВВП страны против 3,9% в 2023 году. В то же время косвенные расходы на так называемую "СВО" могут быть в разы больше.

"В таком режиме они долго выдержать не смогут, а потому сейчас будут пытаться максимально достичь своих целей при имеющихся ресурсах. В любом случае Вооруженные Силы будут противостоять врагу на поле боя, а помогать и ВСУ, и разведчикам должен народ и все институты органов власти, которые у нас есть. Только тогда будут сорваны вражеские планы", – объяснил Тимочко.

Внутренние противоречия внутри страны могут только помешать этому процессу. В частности, затягивание законопроекта об усилении мобилизации уже соответствующим образом повлияло на возможности украинской армии.

Как только мы показываем единство, то и наши иностранные партнеры начинают проявлять активность в правильном русле. Они видят, что мы готовы к сопротивлению, готовы работать и на поле боя, и на законодательном уровне, и вот в субботу (20 апреля – 24 Канал) большая вероятность, что наконец проголосуют за американскую поддержку наших ВСУ. В частности системы ПВО, что чрезвычайно нужно и важно,

– подчеркнул Тимочко.

Поскольку у россиян есть значительное преимущество в авиации, то и на поле боя это соответственно отражаются. Благодаря ежедневным выпускам КАБов на позиции наших военных, оккупанты частично достигают успехов. Это создает немалые проблемы для Сил обороны на всей линии фронта.

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