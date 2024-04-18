Зокрема, для України дуже важливим є військова підтримка з боку Сполучених Штатів Америки. Про це 24 Каналу розповів голова Ради резервістів Сухопутних військ Іван Тимочко, відзначивши особливу важливість засобів ППО.

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Росіяни готують наступ

Очільник Головного управління розвідки Кирило Буданов повідомив, що росіяни готують посилення наступальних дій у червні. Окупанти й зараз при перевазі в озброєнні та живій силі продовжують активні дії на багатьох ділянках фронту.

В короткостроковій перспективі в них є завдання зайняти Часів Яр. Середньострокова перспектива – Донецька область. Дострокова перспектива, до кінця цього року, – зайняти лівобережжя України,

– наголосив Іван Тимочко.

Цьогоріч Росія виділила 120 мільярдів доларів на армію. Загалом у 2024 році витрати Росії на оборону становитимуть 6% ВВП країни проти 3,9% у 2023 році. Водночас непрямі видатки на так звану "СВО" можуть бути в рази більшими.

"У такому режимі вони довго витримати не зможуть, а тому зараз намагатимуться максимально досягнути своїх цілей за наявних ресурсів. У будь-якому випадку Збройні Сили протистоятимуть ворогу на полі бою, а допомагати і ЗСУ, і розвідникам має народ та всі інституті органів влади, які у нас є. Тільки тоді будуть зірвані ворожі плани", – пояснив Тимочко.

Внутрішні протиріччя всередині країни можуть лише завадити цьому процесу. Зокрема, затягування законопроєкту про посилення мобілізації вже відповідним чином вплинуло на можливості української армії.

Щойно ми показуємо єдність, то й наші іноземні партнери починають виявляти активність у правильному руслі. Вони бачать, що ми готові до спротиву, готові працювати і на полі бою, і на законодавчому рівні, і от в суботу (20 квітня – 24 Канал) велика ймовірність, що нарешті проголосують за американську підтримку наших ЗСУ. Зокрема системи ППО, що надзвичайно потрібно і важливо,

– підкреслив Тимочко.

Оскільки в росіян є значна перевага в авіації, то й на полі бою це відповідно відображаються. Завдяки щоденним випускам КАБів на позиції наших військових, окупанти частково досягають успіхів. Це створює чималі проблеми для Сил оборони на всій лінії фронту.

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