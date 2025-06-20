Россия показывает США средний палец, – спикер МИД Украины о новом заявлении Пескова

Представитель МИД Украины Георгий Тихий резко раскритиковал заявление Дмитрия Пескова о нежелании России прекращать огонь из-за "стратегического превосходства". Он назвал такую риторику демонстрацией пренебрежения к мирным инициативам США.

Сообщает 24 Канал со ссылкой на сообщение Георгия Тихого в X.

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Как в МИД отреагировали на заявление Пескова

Тихий отреагировал на заявление пресс-секретаря Кремля Дмитрия Пескова, который заявил, что Россия не заинтересована в прекращении огня из-за якобы "стратегического преимущества".

Украинский дипломат отметил, что подобная риторика свидетельствует о пренебрежении Москвы к мирным инициативам со стороны Соединенных Штатов.

США: призывают к немедленному прекращению убийств. Песков: средний палец. Чем дольше россияне будут верить, что смогут избежать последствий за откровенное отклонение мирных усилий США, тем больше они будут выставлять США слабыми,

– написал Тихий.

Напомним, Песков в интервью Sky News заявил, что Россия для прекращения огня требовала, чтобы США, Великобритания, Франция прекратили поставки оружия в Украину. По его словам, проблемы заключается в том, что страны не пошли на этот шаг.