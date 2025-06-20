Повідомляє 24 Канал з посиланням на допис Георгія Тихого в X.

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Як в МЗС відреагували на заяву Пєскова

Тихий відреагував на заяву прессекретаря Кремля Дмитра Пєскова, який заявив, що Росія не зацікавлена у припиненні вогню через нібито "стратегічну перевагу".

Український дипломат наголосив, що подібна риторика свідчить про зневагу Москви до мирних ініціатив з боку Сполучених Штатів.

США: закликають до негайного припинення вбивств. Песков: середній палець. Чим довше росіяни віритимуть, що зможуть уникнути наслідків за відверте відхилення мирних зусиль США, тим більше вони будуть виставляти США слабкими,

– написав Тихий.

Нагадаємо, Пєсков в інтерв'ю Sky News заявив, що Росія задля припинення вогню вимагала, аби США, Велика Британія, Франція припинили постачання зброї в Україну. За його словами, проблеми полягає у тому, що країни не пішли на цей крок.